Шесть рабочих погибли в теплице под Волгоградом

Седьмой - в больнице

Шесть рабочих из Таджикистана погибли от отравления выхлопными газами в теплице.

Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Сотрудники СКР выяснили, что в теплице стоял бензогенератор в нарушение правил и норм техники безопасности. Свободного выхода у продуктов сгорания не было, поэтому они скопились в теплице и вызвали смертельное отравление работников.

Тела шести рабочих обнаружил их товарищ. Сейчас мужчина лежит в больнице, передает РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Сотрудники Госинспекции труда по региону проведут проверку условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.

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