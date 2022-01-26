Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

Шалленбергу напомнили о танце его предшественницы Кайсль

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным. Политик отказался следовать примеру своей предшественницы Карин Кнайсль.

"Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать", — приводит слова политика автрийский Kurier.

Владимир Путин в 2018 году был приглашен на свадьбу Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер произнес тост на немецком языке и пригласил невесту на танец. Путин подарил супругам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

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