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Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

12:32
  • среда
  • 26 января 2022

Шалленбергу напомнили о танце его предшественницы Кайсль

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным. Политик отказался следовать примеру своей предшественницы Карин Кнайсль.

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"Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать", — приводит слова политика автрийский Kurier.

Владимир Путин в 2018 году был приглашен на свадьбу Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер произнес тост на немецком языке и пригласил невесту на танец. Путин подарил супругам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

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