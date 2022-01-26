Лавров рассказал, как преодолеть внутриукраинский кризис

Киев должен выполнять Минские соглашения

Москва примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности, предложенные Россией. Об этом в среду заявил Сергей Лавров. Глава нашего МИД выступил в Госдуме с докладом об актуальных вопросах внешней политики. Как подчеркнул министр, Москве нужен конструктивный ответ. Но пока что США только затягивают обсуждения. Говоря о ситуации на Украине, Лавров призвал к выполнению минских соглашений.

На мировой арене происходят глобальные изменения. И запад, в первую очередь США, должны усвоить - монополярности больше не будет. С этих тезисов начал выступление в Госдуме Сергей Лавров. В рамках правительственного часа он рассказал об основных направлениях работы своего ведомства. Главное, по словам министра, обеспечение национальной безопасности нашей страны. И Москва намерена ее добиваться, требуя от Запада юридически заверенных гарантий. Пакет документов был передан в декабре. На этой неделе Госдеп обещал дать ответ.

"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых просьб Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим", - сказал Лавров.

Усиление военно-политического давления на Россию Кремль терпеть больше не намерен. Двойные стандарты зашкаливают. И мы, подчеркивает Лавров, не будем сидеть сложа руки. Запад и так пустился во все тяжкие, пытаясь столкнуть Россию с Украиной в вооруженном конфликте. В дело брошены информационные фейки, санкции, провокации иностранных спецслужб.

"Наша позиция здесь неизменна. Преодолеть внутриукраинский кризис можно только последовательным и неукоснительным выполнением Минского комплекса мер. Во всей его полноте. Залог успеха только один - налаживание прямого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком, Луганском. Постоянно призываем США, Францию, Германию и других коллег принудить Киевский режим к выполнению минских соглашений", - заявил Лавров.

Первый и пока промежуточный результат - США и НАТО сообщили: отправлять свои войска на Украину не намерены. Заявление Байден и Столтенберг сделали за несколько часов до встречи советников глав "нормандской четверки". Раунд подготовительный. Он проходит в Париже. У Москвы к Западу, говорят эксперты, сейчас только одно главное требование.

"Если вы заботитесь о безопасности Украины, то заставьте ее выполнить минские соглашения. Если минские соглашения не будут выполнены, то безопасность Украины в опасности", - говорит политолог Яков Кедми.

Выполнять минские соглашения Киев не очень хочет. Но Госдеп дал ясно понять - придется. И вот уже Верховная Рада отзывает скандальный законопроект "О госполитике переходного периода", который должен был признать Россию "страной- агрессором". Окружение Зеленского хором говорит - нападать Россия не собирается. А тут еще министр обороны Резников заявил, что хочет встретиться с Сергеем Шойгу. Политические метаморфозы, по словам политологов, в украинской элите происходят на удивление стремительно.

На Украине даже в окружении Зеленского многие отчетливо понимают - Украина для Запада - всего лишь расходный материал в геополитических играх. Кстати, сегодня выяснилось, что главный стратегический партнер – США - в очередной раз грандиозно "надул" Украину. Партия "Джевелинов", отправленная Киеву, выпущена еще в 2006. А срок их хранения, согласно инструкциям Пентагона, всего 10 лет. То есть давно истек.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов, "ТВ Центр".

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