В Москве обсудили стратегию развития Сеченовского университета

В совещании принял участие Сергей Собянин
Сеченовский университет играет важную роль в борьбе с коронавирусом. За последнее время там вылечили более 13 тысяч пациентов. Об заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая совместное заседание наблюдательного и попечительского советов. Совещание прошло в формате видеоконференции.
Центральной темой стала стратегия развития университета. В ближайшие 10 лет он должен войти в число образовательных научных центров мирового уровня. И как отметил мэр, для достижения этой амбициозной цели сейчас есть необходимый потенциал. Университет располагает мощной исследовательской и клинической базой, а у сотрудников есть богатый опыт решения сложнейших задач, сообщает "ТВ Центр".
"Определены и приоритетные направления исследований, в которых университет планирует достичь прорывных результатов. Это разработка и внедрение новой парадигмы управления здоровьем - от опережающей диагностики до эффективного персонализированного лечения. Создание полноценной экосистемы разработки оригинальных медтехнологий и лекарственных препаратов", - отметил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram