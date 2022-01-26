В Москве обсудили стратегию развития Сеченовского университета

В совещании принял участие Сергей Собянин

Сеченовский университет играет важную роль в борьбе с коронавирусом. За последнее время там вылечили более 13 тысяч пациентов. Об заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая совместное заседание наблюдательного и попечительского советов. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Центральной темой стала стратегия развития университета. В ближайшие 10 лет он должен войти в число образовательных научных центров мирового уровня. И как отметил мэр, для достижения этой амбициозной цели сейчас есть необходимый потенциал. Университет располагает мощной исследовательской и клинической базой, а у сотрудников есть богатый опыт решения сложнейших задач, сообщает "ТВ Центр".

"Определены и приоритетные направления исследований, в которых университет планирует достичь прорывных результатов. Это разработка и внедрение новой парадигмы управления здоровьем - от опережающей диагностики до эффективного персонализированного лечения. Создание полноценной экосистемы разработки оригинальных медтехнологий и лекарственных препаратов", - отметил Собянин.

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