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Пассажиров московского транспорта штрафуют за приспущенные маски

15:06
  • среда
  • 26 января 2022

Некоторые и вовсе снимают маски, когда заходят в метро

В столичном метро усилены проверки масочного режима на платформах, в вагонах поездов и даже на эскалаторах. Ведь очень часто пассажиры, пройдя турникет в маске, сразу спускают её на подбородок или снимают вообще.
В московском транспорте усилили проверки соблюдения масочного режима

Это всё является нарушением. Маску необходимо носить на протяжении всей поездки, надевать еще до входа в подземку, а снимать, только выйдя на улицу. Такие же правила распространяются на МЦК и на МЦД. А также наземный общественный транспорт. Проверку ежедневно проводят почти 700 контролеров. С начала января было выявлено свыше 30 тысяч нарушений, сообщает "ТВ Центр".

"Есть такие пассажиры, которые изо дня в день пренебрегают правилами, не носят маски. Поэтому в случае выявления повторных правонарушений мы также выписываем постановление о правонарушении. Есть пассажиры, у которых количество административных постановлений достигает 13 раз", - рассказал старший инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Скороход.

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