Разгуливающие по Мытищам дикие кабаны попали на видео

Они пришли туда из-за голода

В подмосковных Мытищах - нашествие голодных кабанов, они свободно разгуливают по улицам. Рядом находится парк "Лосиный остров", где зимой всегда подкармливают диких животных. Но звери всё равно идут к людям - предлагаемое ими меню, видимо, более разнообразно. Первый на пути гастротуристов - микрорайон с многообещающим названием Дружба.

Для жителей поселка Дружба красота живописного леса днем сменяется страхом перед его обитателями ночью. Поодиночке и целыми выводками. Ежедневно кабаны выходят сюда с территории Лосиного острова.

С Лосиным островом граничат огороженные заборами частные дома. Но ведь рядом многоэтажки, магазины, спортивный центр, а, главное – школа, которая находится всего в паре сотен метров от парка.

Кабан в Лосином острове – один из самых распространенных видов. В это время года ищет себе еду под снегом. И если высота покрова большая, животные попросту могут погибнуть от голода. Поэтому в национальном парке сделали несколько десятков прикормочных станций. Но все равно кабаны идут к людям.

Раньше жители поселка оставляли пакеты с мусором возле своих домов, а специальная машина ежедневно собирала их. Год назад система изменилась. Звери остались довольны и регулярно здесь столуются. Но главное: многие подкармливают диких животных. В голодную зиму копытные все настойчивей требуют пищу у человека. И становятся все опасней.

"Может не понравиться запах, может не понравиться поведение, и он может вести себя агрессивно. У него вырастают огромные клыки. Клыки вырастают до 15 сантиметров в длину. И если кабан на вас нападает, он может этими клыками вас разодрать просто-напросто", - предупредила экскурсовод Национального парка "Лосиный остров" Валерия Бурлак.

Сделает - и легко. В 2010-м году в Благовещенске дикий кабан сначала откусил палец прохожему, затем забежал в гараж областного правительства и повредил там шесть дорогих машин.

От Мытищ национальный парк Лосиный остров отделяет забор. Расстояние между прутьями огромное. Здесь легко пройдет не только молодой поросенок, но и взрослый кабан. Впрочем, животным можно не напрягаться: каждые 30 метров здесь открытые калитки.

Некоторые секции вообще завалились. Ремонтом никто не занимается. Жители просили сделать дверцы, которые бы не смогли открыть животные и приварить дополнительные прутья к забору. Однако, на чьем балансе он находится, непонятно. Да и кабаны, по словам биологов, легко сделают подкопы, и все равно выйдут в поселок. Поэтому пока людям остается уповать только на собственную бдительность и благоразумие.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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