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Сотрудники ДПС помогли принять роды на трассе в Подмосковье

15:26
  • среда
  • 26 января 2022

Впоследствии молодую маму доставили в перинатальный центр

В Подмосковье сотрудники ДПС помогли принять роды у беременной женщины прямо по дороге в перинатальный центр.

Поздно вечером экипаж дорожно-патрульной службы заметил иномарку, припаркованную у заснеженной обочины. Рядом стоял взволнованный мужчина. Оказалось, в его машине находится беременная жена, у которой начались роды, а самостоятельно доставить её в роддом он не может.

Полицейские решили сопроводить будущих родителей в ближайшую больницу. Однако по пути состояние женщины ухудшилось - пришлось делать экстренную остановку. Сотрудники ДПС помогли отцу принимать роды прямо в салоне его автомобиля. Роды прошли успешно. Затем молодую маму и новорожденного   наконец доставили в перинатальный центр и передали врачам.

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