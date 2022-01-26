Сотрудники ДПС помогли принять роды на трассе в Подмосковье

Впоследствии молодую маму доставили в перинатальный центр

В Подмосковье сотрудники ДПС помогли принять роды у беременной женщины прямо по дороге в перинатальный центр.

Поздно вечером экипаж дорожно-патрульной службы заметил иномарку, припаркованную у заснеженной обочины. Рядом стоял взволнованный мужчина. Оказалось, в его машине находится беременная жена, у которой начались роды, а самостоятельно доставить её в роддом он не может.

Полицейские решили сопроводить будущих родителей в ближайшую больницу. Однако по пути состояние женщины ухудшилось - пришлось делать экстренную остановку. Сотрудники ДПС помогли отцу принимать роды прямо в салоне его автомобиля. Роды прошли успешно. Затем молодую маму и новорожденного наконец доставили в перинатальный центр и передали врачам.

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