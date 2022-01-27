В Москве стартовал проект "Школа родственного ухода"

На курсах научат, как ухаживать за малоподвижными родственниками

Помогать близким, которые потеряли способность заботиться о себе самостоятельно, научат в открывшейся в Москве "Школе родственного ухода".

На курсах расскажут не только о специализированной помощи, но и наглядно покажут, как мыть, кормить и делать массаж. Особое внимание уделят психологическим аспектам, например, тому, как избежать эмоционального выгорания.

Чтобы начать обучение, нужно заполнить анкету в разделе проекта на сайте Департамента труда и соцзащиты. Для тех, кто не может ездить на занятия, предусмотрено дистанционное обучение.

"Данный курс состоит из маленьких видеоуроков с небольшими отработками навыков. Но мы также понимаем ограниченность формата, поэтому наши тренеры по долговременному уходу, который институт уже подготовил - порядка 100 человек, будут связываться со всеми проходящими обучение людьми и помогать им в освоении этих навыков", - рассказала директор организации "Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы" Ирина Германова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram