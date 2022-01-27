На московских прудах пробурили кислородные лунки для рыб

Это делается для доступа кислорода

Сотни кислородных лунок пробурили этой зимой в столичных прудах специалисты Мосводостока и всё для того, чтобы помочь подводным обитателям дышать.

Благодаря устойчивым морозам на всех водоёмах города образовался крепкий лёд. Но чем он толще, тем меньше запас воздуха в воде. Чтобы рыбы и растения не погибли, бригады каждый день проводят гидрохимический анализ. И если содержание кислорода критическое, приступают к принудительной аэрации - сверлят отверстия и буквально накачивают пруд воздухом.

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