ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На московских прудах пробурили кислородные лунки для рыб

15:08
  • четверг
  • 27 января 2022

Это делается для доступа кислорода

Сотни кислородных лунок пробурили этой зимой в столичных прудах специалисты Мосводостока и всё для того, чтобы помочь подводным обитателям дышать.

Благодаря устойчивым морозам на всех водоёмах города образовался крепкий лёд. Но чем он толще, тем меньше запас воздуха в воде. Чтобы рыбы и растения не погибли, бригады каждый день проводят гидрохимический анализ. И если содержание кислорода критическое, приступают к принудительной аэрации - сверлят отверстия и буквально накачивают пруд воздухом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Аэрация пруда
Аэрация пруда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.