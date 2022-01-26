В Москве откроют дом-музей братьев Третьяковых

Здание отреставрировали

В центре Москвы после реставрации открывается Дом-музей братьев Третьяковых. Особняком долгие годы серьёзно не занимались. Он пришёл в удручающее состояние. Но теперь наконец можно увидеть, где родились и выросли основатели одной из самых известных династий московских меценатов.

Об этом событии долго мечтали, его очень ждали. Наконец-то свершилось! Уже в эти выходные свои двери для посетителей откроет уютный особняк в Замоскворечье. Конечно, по сравнению с Новой Третьяковкой или зданием галереи в Лаврушинском он совсем крохотный. Но именно здесь родились и выросли братья Третьяковы.

Екатерина Хохлова – праправнучка Павла Третьякова. Для неё здесь каждая деталь, каждый снимок – часть семейной истории. Говорит, в 19 веке жизнь в этих стенах кипела – у Третьяковых ведь было 9 детей. А то, что сейчас появилась возможность это почувствовать и понять, настоящее чудо.

"Я много раз проходила мимо этого дома, смотрела много лет на эти руины. Очень хотелось, чтобы этот дом восстановили. И то, что сделала галерея и спонсоры, на мой взгляд, великое дело", - говорит Екатерина Хохлова.

К концу прошлого века особняк Третьяковых действительно представлял жалкое зрелище. Ведь после национализации в нём устроили коммуналки, потом были годы забвения. Ни света, ни воды, заколоченные окна, разбитые двери. Да, его признали памятником истории и культуры, решили открыть музей. Но ни одной мемориальной вещи не сохранилось! Обманывать посетителей с помощью новодела никто не собирался. И тогда в Третьяковской галерее приняли мудрое решение – создать здесь "Музей исторического дома", когда главная ценность и место притяжения – это само здание. А несметные сокровища отдела рукописей - 7 тысяч единиц хранения – стали основой для уникального мультимедийного проекта.

Второй этаж превратился в "театр вещей". Два брата – два кабинета - два мира. Новый музей по современным меркам совсем небольшой. Пускают не больше 14 человек в час. Но то, что они здесь увидят и узнают, не имеет границ. Спасибо Третьяковым. И их галерее.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram