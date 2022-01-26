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В Кремле прокомментировали слухи о полной замене очного обучения дистанционным

13:07
  • среда
  • 26 января 2022

Коронавирус развил систему онлайн-образования

Обучение российских школьников и студентов не планируют полностью переводить в онлайн.
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Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в ходе своего выступления на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка. Он заметил, что тревожные сообщения, которые распространяются в родительских чатах, не имеют ничего общего с действительностью.

Пандемия коронавируса дала колоссальный опыт в плане развития технологий онлайн-образования, но полной замены очного обучения дистанционным в России не будет.

"Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу - это только слухи, никаких таких планов нет", - подчеркнул Новиков (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент в российских вузах практикуется смешанный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Полностью перешли на дистант только 10% вузов.  

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