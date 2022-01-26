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Путин не планирует контактов с ДНР и ЛНР в условиях кризиса

12:52
  • среда
  • 26 января 2022

В Донецке заявили об агрессии Киева

Президент России Владимир Путин не намерен проводить контакты с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в ближайшее время.
Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных территорий Донбасса

Глава государства пока не планирует возобновлять тактику созвонов с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником в критические моменты.

"Нет, сейчас таких планов нет", - сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти готовят новое наступление на Донбасс. По словам лидера самопровозглашенной республики, Киев стягивает к линии соприкосновения танки и артиллерию. В связи с этим ДНР находится в режиме повышенной готовности.

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