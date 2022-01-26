Кремль ответил на призывы к заморозке "активов Путина"

Президент США не исключил введение санкций в отношении российского лидера

Заработная плата президента России по-прежнему находится в банке, который попал под санкционные ограничения. Об этом в среду, 26 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя призывы в Вашингтоне к заморозке "активов Путина", представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, по-прежнему ли глава государства держит зарплату в банке "Россия".

— Безусловно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность введения санкций в отношении российского лидера Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ указал, что после высказываний Байдена "все встало на свои места", власти США открыто сказали, чего добиваются: получить лояльного и управляемого президента России.

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