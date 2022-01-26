Песков подтвердил встречу Путина с итальянским бизнесом

В ней примут участие представители 16 компаний

Представители 16 ведущих компаний примут участие во встрече бизнеса Италии с президентом России. Не смогут присутствовать лишь трое, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас, действительно, из того, что изначально планировалось, минус три человека, кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не будем. Остальные все на месте, очень представительный состав, и встреча будет по расписанию", - заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал сообщения агентства Bloomberg и некоторых итальянских СМИ. Они утверждали, что правительство Италии рекомендовало Итало-российской торговой палате не проводить встречу. А предпринимателям советовали отказаться от беседы с президентом России, передает ТАСС.

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