Более 6 млн человек сделали прививки от коронавируса в Москве

Ревакцинацию прошли свыше миллиона человек

В Москве от коронавирусной инфекции вакцинировались уже 6 млн человек. Об этом в среду, 26 января, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что ревакцинацию в городе прошли уже около миллиона жителей.

Сделать прививку от COVID-19 по предварительной записи можно в 100 центрах вакцинации. Без предварительной записи принимают выездные бригады вакцинации в 38 точках Москвы: в торговых центрах, центрах госуслуг "Мои документы" и в других популярных местах.

Депздрав напомнил, что вакцинация остается самым действенным способом защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Тем, кто сделал прививку более полугода назад, нужно обновить защиту, сообщает АГН "Москва".

Между тем в российских регионах началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Первые партии препарата "Спутник М" доставлены в Краснодарский край, Удмуртию, Забайкалье, Ленинградскую область, Подмосковье. Данная вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет включительно.

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