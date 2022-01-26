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Лавров: Запад подталкивает Украину к провокациям против России

13:33
  • среда
  • 26 января 2022

США и их европейские союзники подзабыли культуру дипломатии

США и их европейские союзники в последнее время удвоили усилия по сдерживанию Москвы. Страны Запада подталкивают украинские власти к прямым провокациям в отношении России, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИД отметил, что в западных государствах основательно подзабыли культуру дипломатии.

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"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций в отношении России", - сказал Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Дипломат подчеркнул, что на этом фоне особенно цинично звучат требования прекратить военные учения на российской территории. Лавров напомнил, что Россия имеет полное право перемещать свои войска на собственной территории, передает ТАСС.

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