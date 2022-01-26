В Петербурге назвали условие ужесточения ковидных ограничений

В городе уже действует ряд ограничительных мер и запретов

Решение о введении новых ограничительных мер в Санкт-Петербурге может быть принято городскими властями в случае ухудшения обстановки с COVID-19. Об этом в среду, 26 января, рассказала главный государственный санитарный врач города, глава местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

По данным ведомства, к 25 января коронавирус штамма "омикрон" был подтвержден в Петербурге у 2637 граждан, в том числе у 74 прибывших в Российскую Федерацию. Среди заболевших новой разновидностью COVID-19 – 42 студента, 12 туристов, 20 петербуржцев, вернувшихся из туристических поездок.

По каждому выявленному случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы или госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, сообщается на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге уже действует ряд ограничений. Несовершеннолетним с 28 января по 13 февраля запретят посещать зоопарки, музеи, бассейны, фитнес-центры, театры и концертные залы. Также в Петербурге запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием подростков и детей. Это не коснется только спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

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