Москва приготовила ответ на случай отказа Запада от гарантий безопасности

Россия не позволит "замотать" свои предложения в дискуссиях

Москва предпримет конкретные шаги, если не последует реакции западных стран на ее предложения по гарантиям безопасности. Россия не позволит "замотать" этот вопрос в дискуссиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", — отметил министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. США и Европа своими действиями на Украине пытаются обеспечить себе односторонние преимущества. Лавров напомнил, что Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным Западу проектам, передает РИА Новости.

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