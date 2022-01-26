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Минпросвещения отказалось заменять очное обучение дистантом

14:13
  • среда
  • 26 января 2022

Такая мера носит вынужденный характер

Замена традиционного очного формата обучения детей дистанционным полностью невозможна. Такое мнение в среду, 26 января, высказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава Минпросвещения пояснил, что если где-либо наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, для сохранения здоровья детей предпринимают меры в виде перехода на дистант.

Однако "когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим", рассказал Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.

Министр подчеркнул, что меры, подобные переводу детей на дистанционное обучение, являются вынужденными, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что тревожные сообщения о полном переходе на дистант, которые распространяются в родительских чатах, не имеют ничего общего с действительностью.

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