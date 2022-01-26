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В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

14:02
  • среда
  • 26 января 2022

Столкнулись три "Камаза" и три "Газели"

На 4-м километре Брестско-Калужского перегона в Новой Москве произошла авария с участием трех "Камазов" и трех "Газелей".
Опубликовано видео последствий массового ДТП в Москве

"Один человек погиб и еще двое пострадали", - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, движение перекрыто на двух полосах в обе стороны. Также сообщается, что на месте аварии разлилось топливо.

Ранее СМИ писали, что ДТП произошло в районе поселка Шишкин лес. Поступали данные о том, что несколько человек были зажаты в машинах.

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