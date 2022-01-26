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Литература и Победа: какими достижениями России гордится молодежь

14:14
  • среда
  • 26 января 2022

Ответы соотносятся с результатами общей выборки

Высшая школа экономики провела исследование и выяснила, каким достижениями страны гордится российская молодежь. Результаты опроса представил научный журнал "Социальная психология и общество".

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"Для молодежи наиболее важными причинами для гордости за свою страну являются: великая русская литература, победа в Великой Отечественной войне, ведущая роль страны в освоении космоса", - отмечают аналитики.

По их словам, эти ответы соотносятся с результатами общей выборки.

Вместе с тем социологи обратили внимание на то, что молодые люди называют причинами для стыда грубость нравов и бедность. Старшее поколение же в этом пункте выбирает в основной своей массе распад СССР.

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