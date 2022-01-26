Блогера-лихача арестовали на 11 суток после скандального видео

Его десятки раз привлекали к административной ответственности
В Москве на 11 суток арестовали блогера-лихача, который выкладывал в Сеть видео, как он нарушает правила дорожного движения. Задержали его во время очередного дрифта, сообщает "ТВ Центр".
На мужчину было составлено семь материалов, в том числе за езду без прав и за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. А за прошлый год гонщика привлекали к административной ответственности более 20 раз.
Как утверждают СМИ, нарушителем является Георгий Ерохин, в "Инстаграм" у него более полумиллиона подписчиков. Новое видео в ближайшее время не появится - сейчас ВАЗ-2107 Ерохина помещён на спецстоянку, госномера изъяты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram