Блогера-лихача арестовали на 11 суток после скандального видео

Его десятки раз привлекали к административной ответственности

В Москве на 11 суток арестовали блогера-лихача, который выкладывал в Сеть видео, как он нарушает правила дорожного движения. Задержали его во время очередного дрифта, сообщает "ТВ Центр".

На мужчину было составлено семь материалов, в том числе за езду без прав и за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. А за прошлый год гонщика привлекали к административной ответственности более 20 раз.

Как утверждают СМИ, нарушителем является Георгий Ерохин, в "Инстаграм" у него более полумиллиона подписчиков. Новое видео в ближайшее время не появится - сейчас ВАЗ-2107 Ерохина помещён на спецстоянку, госномера изъяты.

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