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Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности

14:09
  • среда
  • 26 января 2022

Он был достигнут в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, что за 2021 года показатель младенческой смертности в стране достиг самых низких значений.
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"За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - уточнил глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Летом министр отмечал, что показатель младенческой смертности составляет 4,5 промилле (количество смертей на 1000 человек населения в год).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти третью часть от общего количества умерших россиян составляют граждане трудоспособного возраста.

Как объяснила заместитель председателя правительства, среди умерших в трудоспособном возрасте россиян 80% - мужчины. При этом на сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре смертности приходится 55%.

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
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