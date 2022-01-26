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Путин рассказал о росте российского ВВП в 2021 году

14:38
  • среда
  • 26 января 2022

Власти России намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности

Российский ВВП в 2021 году увеличился на 4,5%. Такую оценку в среду, 26 января, привел президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Италии.
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Глава государства подчеркнул, что власти России намерены и в будущем уделять приоритетное внимание поддержанию макроэкономической стабильности в стране, так как она является ключевым фактором инвестиционной привлекательности.

Путин отметил, что вызванный пандемией COVID-19 глобальный экономический кризис сказался на России не так существенно и не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Международный валютный фонд ранее понизил прогноз роста ВВП России на 2022 год до 2,8% с 2,9%. МВФ объяснил ситуацию "слабым урожаем" и последствиями новой волны коронавирусной инфекции. На 2023 год прогноз при этом повысили с 2% до 2,1%.

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