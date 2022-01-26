Мать пропавшей девочки рассказала, чьи кости нашли в печи

Женщину и ее сожителя задержали в рамках дела "Убийство малолетнего"

Мать пропавшей в Новгородской области двухлетней девочки рассказала, чьи кости обнаружили следователи в печи.

По версии 33-летней хозяйки дома, это кости собаки, которая умерла пару месяцев назад.

"Только экспертиза даст ответ на вопрос, чьи это кости - человека или животного", - сообщил источник издания Znak.com в местной полиции.

26 января следователи обнаружили фрагменты костей в печи дома города Холм после сообщений о пропаже двухлетней девочки. Мать девочки рассказала, что она стирала белье в бане, а ее ребенок спал в доме на диване. При этом дверь не была закрыта на замок. Волонтеры искали ребенка в лесополосе возле города, однако девочку не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" (это сделано для организации полномасштабного розыска – прим.ред.). Прокуратура проверит работу органов опеки. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на контроль ситуацию с пропавшей девочкой.

Кости отправили на экспертизу в Санкт-Петербург. Женщина и ее сожитель задержаны, сообщили в региональном СКР. Telegram-канал Shot пишет, что после приезда полиции мать девочки вела себя странно – не плакала, сильно нервничала и путалась в показаниях.

Семья считалась неблагополучной. В доме, судя по опубликованному видео, царят беспорядок и антисанитария. Пропавшая девочка - восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а девочку оставили из-за возраста. По информации местных СМИ, женщина была ранее судима за кражу.

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