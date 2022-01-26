ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать пропавшей девочки рассказала, чьи кости нашли в печи

14:36
  • среда
  • 26 января 2022

Женщину и ее сожителя задержали в рамках дела "Убийство малолетнего"

Мать пропавшей в Новгородской области двухлетней девочки рассказала, чьи кости обнаружили следователи в печи.
Фрагменты костей обнаружили в доме, где пропала двухлетняя девочка

По версии 33-летней хозяйки дома, это кости собаки, которая умерла пару месяцев назад.

"Только экспертиза даст ответ на вопрос, чьи это кости - человека или животного", - сообщил источник издания Znak.com в местной полиции.

26 января следователи обнаружили фрагменты костей в печи дома города Холм после сообщений о пропаже двухлетней девочки. Мать девочки рассказала, что она стирала белье в бане, а ее ребенок спал в доме на диване. При этом дверь не была закрыта на замок. Волонтеры искали ребенка в лесополосе возле города, однако девочку не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" (это сделано для организации полномасштабного розыска – прим.ред.). Прокуратура проверит работу органов опеки. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на контроль ситуацию с пропавшей девочкой.

Кости отправили на экспертизу в Санкт-Петербург. Женщина и ее сожитель задержаны, сообщили в региональном СКР. Telegram-канал Shot пишет, что после приезда полиции мать девочки вела себя странно – не плакала, сильно нервничала и путалась в показаниях.

Семья считалась неблагополучной. В доме, судя по опубликованному видео, царят беспорядок и антисанитария. Пропавшая девочка - восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а девочку оставили из-за возраста. По информации местных СМИ, женщина была ранее судима за кражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник следственного комитета России
Сотрудник следственного комитета России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.