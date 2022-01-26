Больше трети российских выпускников не работают по специальности

На пятерых соискателей без опыта приходится только одна вакансия

Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила в среду на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в регионах, что в 2020 году 58% выпускников трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена и 56% - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

"Свыше трети выпускников высших учебных заведений не работают по специальности", - уточнила замглавы Минтруда.

Как добавила Баталина, отличительной чертой нынешних выпускников является низкая конкурентоспособность, то есть они проигрывают более опытным соискателям.

Согласно приведенной замминистра статистике, на пятерых соискателей без опыта приходится только одна вакансия, передает ТАСС.

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