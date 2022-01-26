Два десятка российских боевых кораблей вышли из черноморских портов

В Черном море пройдут масштабные учения

Фрегаты, сторожевые корабли, ракетные катера и малые ракетные корабли Черноморского флота России вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. В акватории Черного моря пройдут масштабные учения. В маневрах участвуют более 20 кораблей – в том числе десантные, тральщики и малые противолодочные корабли.

Как сообщила пресс-служба ЧФ, экипажи во время перехода в районы учений проведут тренировки по безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством. Также отработают организацию связи и противовоздушной обороны в море.

Это только часть масштабных маневров, которые охватят акватории всех прилегающих к российской территории морей и районы Мирового океана. Учения с участием 140 боевых кораблей пройдут в Северном, Средиземном и Охотском морях, в Тихом океане и в северо-восточной части Атлантического океана, приводит сообщение пресс-службы ЧФ ТАСС.

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