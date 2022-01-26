Рособрнадзор заметил снижение качества знаний у школьников

Понижение фиксируется в предметных областях

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в среду на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в регионах, что ведомство мониторит качество знаний у школьников на фоне пандемии.

Ведется эта работа в рамках ЕГЭ, ОГЭ и проверочных испытаний.

"Пока есть предпосылки [к снижению качества знаний], их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло", - приводит слова Музаева ТАСС.

Он добавил, что понижение фиксируется в предметных областях, где необходимо использование лабораторного оборудования. В гуманитарном блоке подобной тенденции нет, а математическая грамотность даже растет.

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