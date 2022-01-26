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Путин оценил экономические отношения России и Италии

14:45
  • среда
  • 26 января 2022

Сотрудничество между странами развивается

Россия рассматривает Италию как одного из ведущих экономических партнёров, заявил в среду Владимир Путин. Он провёл встречу в режиме видеоконференции с представителями бизнес-кругов этой европейской страны.

Италия занимает третье место среди государств ЕС по уровню товарооборота с Россией. Несмотря на пандемию, в этой сфере отмечается рост. За 11 месяцев прошлого года - более чем на 50 процентов.

Президент отметил масштабные совместные проекты в энергетике. Долгосрочные контракты с "Газпромом" позволяют итальянским компаниям покупать топливо по ценам ниже рыночных. Развивается сотрудничество в области высоких технологий, вертолётостроения, нефтехимической и аграрной промышленности, передает "ТВ Центр".

"Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют порядка 5 миллиардов долларов, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в 3 миллиарда. С большой отдачей функционирует созданная с участием Российского фонда прямых инвестиций в 2019 году российско-итальянская инвестиционная платформа для крупных капиталоёмких совместных проектов. Сейчас в России работают около 500 итальянских бизнес-структур. Спектр отраслей, в которых они представлены, действительно впечатляет", - заявил Путин.

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