Генсек ООН обнаружил "антисемитские клише" у антиваксеров

Противники вакцинации склонны воспроизводить теории заговоров
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на церемонии в память о жертвах Холокоста, что в условиях пандемии организация видит множество современных проявлений "многовековой ненависти".
По словам генсека, теории заговора превращаются в антисемитские клише.
"Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", - сказал Гутерриш (цитата по РИА "Новости").
Желтую шестиконечную звезду предписывалось носить евреям в гетто во время Второй мировой войны. Сейчас эти звезды - один из символов Холокоста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram