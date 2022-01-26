Генсек ООН обнаружил "антисемитские клише" у антиваксеров

Противники вакцинации склонны воспроизводить теории заговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на церемонии в память о жертвах Холокоста, что в условиях пандемии организация видит множество современных проявлений "многовековой ненависти".

По словам генсека, теории заговора превращаются в антисемитские клише.

"Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", - сказал Гутерриш (цитата по РИА "Новости").

Желтую шестиконечную звезду предписывалось носить евреям в гетто во время Второй мировой войны. Сейчас эти звезды - один из символов Холокоста.

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