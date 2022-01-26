США выдали визу космонавту Николаю Чубу

Власти Соединенных Штатов выдали въездную визу российской космонавту Николаю Чубу.

Он должен пройти тренировки по работе в американском сегменте в Центре имени Джонсона перед космическим полетом на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года. По аналогичной схеме американские астронавты проходят подготовку в России.

Ранее США отказали Чубу в визе без объяснения причин. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправил запрос по сложившейся ситуации главе NASA Биллу Нельсону.

"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. <...> "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.

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