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США выдали визу космонавту Николаю Чубу

15:13
  • среда
  • 26 января 2022

США выдали визу космонавту Николаю Чубу

Власти Соединенных Штатов выдали въездную визу российской космонавту Николаю Чубу.
"Роскосмос" жёстко отреагировал на отказ в американской визе космонавту Чубу

Он должен пройти тренировки по работе в американском сегменте в Центре имени Джонсона перед космическим полетом на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года. По аналогичной схеме американские астронавты проходят подготовку в России.

Ранее США отказали Чубу в визе без объяснения причин. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправил запрос по сложившейся ситуации главе NASA Биллу Нельсону.

"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. <...> "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.

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