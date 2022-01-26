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Стартовали клинические исследования назальной формы "Спутника V"

15:09
  • среда
  • 26 января 2022

Активная фаза испытаний займет полгода

В России в среду начались клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.
Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса

"Разработчик - НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования - 26 января 2022 года", - сказано в сообщении.

Активная фаза исследования займет полгода. Участвовать в ней будут 400 человек.

Доклинические исследования показали, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная форма препарата способна защитить от заражения омикрон-штаммом.

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