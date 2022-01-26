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Европа признала, что пострадает от санкций больше России

15:10
  • среда
  • 26 января 2022

Москва хорошо подготовилась к новым ограничениям

Столкновение с Россией сильнее ударит по Евросоюзу. Если все же разразится вооруженный конфликт, и без того высокие цены на природный газ и нефть взлетят до небес, а инфляция продолжит расти, говорится в зимнем прогнозе Венского института международных экономических исследований.

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Эксперты ожидают, что Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе уровень инфляции в 2022 году составит 10,2%.  В Турции – 26,2%, а в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии - 5,2%. Пострадают от новых санкций против России, по мнению авторов прогноза, и австрийские компании.

Санкции не заставят Россию пойти на уступки. Как отмечает ведущий автор зимнего прогноза Ричард Гривсон, консервативная денежно-кредитная и фискальная политика позволила России накопить значительные валютные резервы в размере 630 миллиардов долларов США. Валовые валютные резервы, включая золото, составляли около 40% ВВП России по состоянию на ноябрь 2021 года, а внешний долг невелик, передает РИА Новости.

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