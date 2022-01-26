ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин: безработица в России держится на исторических минимумах

15:18
  • среда
  • 26 января 2022

Глава государства назвал макроэкономическую стабильность приоритетом

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сказался на России не так существенно, как на других государствах. Об этом в среду, 26 января, рассказал российский лидер Владимир Путин в разговоре с представителями бизнеса Италии в режиме видеоконференции.
Путин: российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем другие

Президент России сообщил, что безработица в стране держится на исторических минимумах и составляет 4,3%. По словам Путина, достижение таких показателей на фоне пандемии стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики.

Власти России намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности. Именно она является ключевым фактором инвестиционной привлекательности государства, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В ноябре 2021 года Владимир Путин заявил, что безработица в России вернулась на допандемийный уровень. По мнению президента, можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился. Стратегическая задача России теперь - поддержать и закрепить позитивные тенденции, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.