Владимир Путин: безработица в России держится на исторических минимумах

Глава государства назвал макроэкономическую стабильность приоритетом

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сказался на России не так существенно, как на других государствах. Об этом в среду, 26 января, рассказал российский лидер Владимир Путин в разговоре с представителями бизнеса Италии в режиме видеоконференции.

Президент России сообщил, что безработица в стране держится на исторических минимумах и составляет 4,3%. По словам Путина, достижение таких показателей на фоне пандемии стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики.

Власти России намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности. Именно она является ключевым фактором инвестиционной привлекательности государства, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В ноябре 2021 года Владимир Путин заявил, что безработица в России вернулась на допандемийный уровень. По мнению президента, можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился. Стратегическая задача России теперь - поддержать и закрепить позитивные тенденции, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram