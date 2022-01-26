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Несколько человек задержаны в Новосибирске после ночной стрельбы

15:18
  • среда
  • 26 января 2022

Подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения

В Новосибирске по факту стрельбы в одной из квартир жилого дома полиция задержала нескольких человек, передает в среду "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Появилось видео стрельбы в ставропольской больнице

Информация об инциденте поступила минувшей ночью. Двор дома был оцеплен, со стрелявшими начали переговоры. Те в итоги добровольно открыли дверь. Пострадавших в результате происшествия нет.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, гильзы, ножи, а также три пакета с порошкообразным веществом. Все это отправили на экспертизу.

Подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Их доставили для разбирательства в отдел полиции.

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