Несколько человек задержаны в Новосибирске после ночной стрельбы

Подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения

В Новосибирске по факту стрельбы в одной из квартир жилого дома полиция задержала нескольких человек, передает в среду "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Информация об инциденте поступила минувшей ночью. Двор дома был оцеплен, со стрелявшими начали переговоры. Те в итоги добровольно открыли дверь. Пострадавших в результате происшествия нет.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, гильзы, ножи, а также три пакета с порошкообразным веществом. Все это отправили на экспертизу.

Подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Их доставили для разбирательства в отдел полиции.

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