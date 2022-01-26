"Истеричные выражения": Лавров ответил на угрозы новых санкций

Россия готова защищать свои интересы, подчеркнул министр

Западные государства используют "истеричные выражения", формулируя свою позицию и санкционные угрозы в отношении России. Об этом в среду, 26 января, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам дипломата, "западные коллеги находятся без преувеличения в каком-то таком военном угаре, только об этом и говорят: накажем, (если) вы нападете". Обращаясь к журналистам, Лавров отметил, что они сами читают "все те истеричные выражения, в которых Запад формулирует свою позицию".

Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва готова надежнейшим образом защитить интересы и безопасность России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о санкциях, которые разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Речь идет в том числе о блокаде поставок сырья, перекрытии российских торговых путей по всему миру, резком сокращении персонала российских посольств.

Источники в Европе на условиях анонимности рассказали, что в Брюсселе прорабатывается вопрос возможного введения антироссийских санкций в случае "кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа".

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