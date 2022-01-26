Россияне чаще других получали финское гражданство в 2021 году

В топ-3 также попали шведы и иракцы

Миграционная служба Финляндии рассказала, кто чаще всего получал финское гражданство в 2021 году.

Первыми в рейтинге оказались россияне. Рассмотрены были 1,2 тысячи заявок, положительные ответы получили 1,1 тысячи человек.

На втором месте - шведы (около тысячи положительных решений), третьи - иракцы (746). Далее следуют сомалийцы, эстонцы и сирийцы.

Как уточнили в ведомстве, в минувшем году общее число заявок на получение убежища оказалось чрезвычайно низким, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды альянса. Финская политика безопасности остается неизменной.

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