Получившая ожоги актриса Вера Воронкова перенесла операцию

Артистка остается в больнице под наблюдением врачей

Актрисе Вере Воронковой сделали операцию на руке. Ранее артистка получила ожоги во время пожара в собственной квартире.

"Все анализы хорошие. Так что все нормально. Пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала РИА Новости пресс-атташе Театра Пушкина, где работает Воронкова.

Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и вещи в гостиной. В результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь.

56-летняя Воронкова получила ожоги 31% тела: пострадали голова, лицо, шея и спина. Актрису доставили в реанимацию. У дочери было отравление угарным газом.

Воронкова известна зрителям по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦ

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