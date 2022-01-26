ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Получившая ожоги актриса Вера Воронкова перенесла операцию

15:33
  • среда
  • 26 января 2022

Артистка остается в больнице под наблюдением врачей

Актрисе Вере Воронковой сделали операцию на руке. Ранее артистка получила ожоги во время пожара в собственной квартире.

"Без динамики": врачи рассказали о состоянии получившей ожоги Воронковой
"Я пыталась потушить сама": Воронкова рассказала о борьбе с пожаром в квартире

"Все анализы хорошие. Так что все нормально. Пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала РИА Новости пресс-атташе Театра Пушкина, где работает Воронкова.

Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и вещи в гостиной. В результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь.

56-летняя Воронкова получила ожоги 31% тела: пострадали голова, лицо, шея и спина. Актрису доставили в реанимацию. У дочери было отравление угарным газом.

Воронкова известна зрителям по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦ

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Вера Воронкова
Актриса Вера Воронкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.