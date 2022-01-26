Получившая ожоги актриса Вера Воронкова перенесла операцию

Артистка остается в больнице под наблюдением врачей
Актрисе Вере Воронковой сделали операцию на руке. Ранее артистка получила ожоги во время пожара в собственной квартире.
"Все анализы хорошие. Так что все нормально. Пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала РИА Новости пресс-атташе Театра Пушкина, где работает Воронкова.
Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и вещи в гостиной. В результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь.
56-летняя Воронкова получила ожоги 31% тела: пострадали голова, лицо, шея и спина. Актрису доставили в реанимацию. У дочери было отравление угарным газом.
Воронкова известна зрителям по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".
Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram