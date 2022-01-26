Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Один из водителей в реанимации

Маршрутный автобус столкнулся с фурой на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. В аварии пострадали 14 человек, все они госпитализированы.

"В результате ДТП на Московском шоссе пострадало 14 человек. Автомобилями скорой помощи в стационары доставлены: семь человек - в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, еще семь человек - в городскую больницу No 26", - сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Сообщение о ДТП поступило около 11.00 26 января. На перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары в Петербурге маршрутный автобус "ПАЗ" столкнулся с фурой с прицепом. Один из пострадавших водителей находится в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные 13 пострадавших получили травмы средней степени тяжести, передает РИА Новости.

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