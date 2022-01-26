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Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок

16:06
  • среда
  • 26 января 2022

Летального оружия Киев от Берлина не получит

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила на заседании комитета Бундестага, что ФРГ предоставит Украине 5 тысяч военных касок, передает агентство DPA.
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Вместе с тем немецкие власти продолжают выступать против предоставления Киеву летального оружия. С соответствующими заявлениями неоднократно выступали канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

При этом США, Польша и страны Балтии требуют от Германии "ясных сигналов в направлении Москвы".

В понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский даже задался вопросом относительно того, "в какую игру играет Германия в украинском конфликте".

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