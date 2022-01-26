В Москве усилят проверки в общественных местах из-за COVID-19

За грубые многочисленные нарушения уже приостановлена работа 40 объектов

Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на различных общественных объектах города.

С начала 2022 года специалисты провели 693 проверки и мониторинговых обследования, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах. Как уточнили в ведомстве, проверки проводятся на транспорте, в спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей.

В числе основных нарушений, отмеченных инспекторами, отсутствие разметки и контроля за соблюдением социальной дистанции, отсутствие контроля наличия у посетителей масок, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются.

На ряде проверенных объектов не проводится термометрия посетителей, сотрудники предприятий работают со спущенными масками, отсутствует запас масок, дезинфицирующих средств, в том числе кожных антисептиков. Не осуществляется контроль соблюдения периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей, отсутствуют санитайзеры для обработки рук посетителей.

При выявлении подобных и иных нарушений специалисты Роспотребнадзора возбуждают административные дела. К настоящему времени направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов и составлено 98 протоколов. Наряду с этим вынесено 23 постановления о наложении штрафов, общая сумма штрафов составила 2,5 млн рублей.

В связи с грубыми многочисленными нарушениями приостановлена работа 40 объектов, в том числе в порядке временного запрета 37 объектов были опечатаны, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

С 25 января число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, было увеличено на 50%. Также в городе усилены проверки соблюдения мер эпидемиологической безопасности в торговых центрах и ресторанах, ночных клубах, концертных площадках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram