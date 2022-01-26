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Американский телеведущий спародировал бегство Зеленского

16:00
  • среда
  • 26 января 2022

Президент Украины ранее просил граждан не поддаваться панике

Комик и по совместительству ведущий американского телеканала CBS Стивен Кольбер спародировал своего бывшего коллегу Владимира Зеленского. Он показал, как президент Украины выступает с обращением к народу, призывая не поддаваться панике.

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"Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет… упс, я обязательно скоро вернусь", — изобразил Кольбер убегающего от камеры Зеленского.

Президент Украины в своем обращении призвал украинцев не паниковать из-за фейков о "российской угрозе". Видео пародии Кольбера опубликована в Twitter-аккаунте "The Late Show".

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