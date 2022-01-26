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Стало известно о состоянии заболевшего ковидом Басилашвили

15:54
  • среда
  • 26 января 2022

87-летний артист сам смог выйти на связь с журналистами

Народный артист СССР Олег Басилашвили, повторно заболевший коронавирусной инфекцией в январе 2022 года, чувствует себя хорошо. Об этом в среду, 26 января, рассказал сам актер в беседе с журналистами "Пятого канала".

В театре рассказали о самочувствии Басилашвили с COVID-19
Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19

"Все в порядке, все хорошо", — сообщил 87-летний Басилашвили. Свое хорошее самочувствие сейчас он связывает с вакцинацией.

20 января стало известно, что Басилашвили вновь инфицирован опасным вирусом. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, где служит актер, говорили, что он легко переносит болезнь.

В 2021 году Басилашвили уже болел ковидом. Тогда заразилась вся его семья.

Олег Басилашвили снялся в фильмах "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Курьер", "О бедном гусаре замолвите слово".

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