Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

Альянс наращивает военное присутствие на восточном фланге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс может нарастить военное присутствие на восточном фланге.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - отметил Лавров (цитата по ТАСС).

В понедельник в НАТО сообщили, что дополнительные корабли и истребители направляются для развертывания в Восточной Европе. Это ответ на "наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной".

Как при этом заметил Столтенберг, России действия НАТО не угрожают, не мешают диалогу.

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