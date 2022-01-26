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Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

15:57
  • среда
  • 26 января 2022

Альянс наращивает военное присутствие на восточном фланге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс может нарастить военное присутствие на восточном фланге.
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"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - отметил Лавров (цитата по ТАСС).

В понедельник в НАТО сообщили, что дополнительные корабли и истребители направляются для развертывания в Восточной Европе. Это ответ на "наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной".

Как при этом заметил Столтенберг, России действия НАТО не угрожают, не мешают диалогу.

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