Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

У Тельцов возникнет желание изменить имидж, а Близнецы могут получить какие-то деньги

Гороскоп на сегодня, 27 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Отбросьте все, что вас отвлекает, и сосредоточьтесь на карьере, бизнесе или самопродвижении. Сегодня вы можете повысить свой престиж, произвести нужное впечатление.

Тельцы

У вас может возникнуть желание изменить имидж, начать новую жизнь. Это хорошие мысли, но звезды советуют пока остановиться на стадии обдумывания всех деталей.

Близнецы

Сумма на вашей карте увеличится, что сразу же поднимет настроение. Вы получите пособие от государства, компенсацию или алименты, либо помощь от родственников.

Раки

Связи, советы, моральная поддержка друзей или партнера помогут вам подняться на новую ступень. Речь может идти о работе, учебе, религии, зарубежных контактах.

Львы

У вас определенно что-то изменится на работе, в вашем расписании, ритме жизни, нагрузке. Перемены будут благотворными и долгожданными, поэтому обрадуют вас.

Девы

В личной жизни уже второй месяц подряд происходит что-то интересное. Сегодня ваше сердце согреет объяснение в любви, романтический вечер или другое приятное событие.

Весы

Пора проработать денежные установки и правила, усвоенные вами от родителей. Можно проанализировать и свои траты, чтобы перестать платить за то, чем уже не пользуетесь.

Скорпионы

Путаница и нехватка времени – сегодня ваши главные соперники. Постарайтесь снизить скорость, оставьте в своем графике только неотложные дела, и все наладится.

Стрельцы

Вас могут отблагодарить за добро, сделанное когда-то, либо наоборот, придется ответить за плохой поступок. Обратите внимание на сны: они могут быть поучительными или вещими.

Козероги

Вы окажетесь в центре внимания хороших знакомых, друзей или сослуживцев. Это повод подумать о самооценке, перестать обесценивать собственные достижения.

Водолеи

Вы найдете сбережения, о которых уже забыли, или получите деньги, которые перестали ждать. Хорошие новости также придут к тем, что хочет переехать или сменить работу.

Рыбы

Друзья или покровители похлопочут о вас, и важное дело сдвинется с мертвой точки. Вы также будете успешны при сдаче экзаменов, прохождении тестов и собеседований.

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