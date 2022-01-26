Собянин поблагодарил коллектив "Сеченовки" за работу в пандемию

Две тысячи студентов и ординаторов работают в городских поликлиниках и больницах

Специализированные отделения для больных ковидом развернуты сегодня в 28 столичных больницах. Коронавирусный стационар открыт и в клинике Первого Московского медицинского университета - знаменитой "Сеченовки". Здесь самая большая клиническая база - две тысячи коек. В "Сеченовке" прошли лечение 13 тысяч пациентов, спасены сотни жизней.

В ближайшее десятилетие Первый медицинский университет имени Сеченова должен войти в число научных центров мирового уровня. Достичь заданную высокую планку можно через грамотно сформулированные приоритетные направления.

"Это разработка и внедрение новой парадигмы управления здоровьем от опережающей диагностики и до эффективного персонализированного лечения, а также создание полноценной экосистемы разработки оригинальных медицинских технологий и лекарственных препаратов. Сегодня университет располагает мощной исследовательской и клинической базой, которая создавалась не одно десятилетие. И особенно в последние годы, когда в структуре университета был основан научно-технологический парк биомедицины", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В проекте стратегии заложено более углублённое сотрудничество с московским инновационном кластером. Среди ключевых проектов называют биодизайн и создание сети развития лучших практик в сфере медицины. Преподавательский состав к таким амбициозным планам готов. Научные сотрудники университета имеют огромный опыт решения сложнейших задач. Так что возможность покорить новые горизонты для учёного совета - отличный шаг вперёд. И очередной способ испытать себя. Повести такой огромный корабль к заданной цели помогут и студенты. В университете обучаются будущие врачи из ста различных стран. Многие из них уже прекрасно себя проявили. Серьёзным экзаменом для "Сеченовки" стала пандемия. "Первый мед" с лёгкостью доказал высокую подготовку специалистов, сыграв одну из главных ролей в борьбе с вирусом, оставаясь на передовой все два года.

"За последнее время в "Сеченовке" пролечились больше 13 тысяч пациентов, спасены сотни жизней москвичей. 2000 студентов и ординаторов работают в городских поликлиниках и больницах, оказывая помощь врачам. Хотел сказать огромное спасибо всему коллективу. Борьба ещё не закончена. Мы находимся на переднем крае и, надеюсь, что и дальше "Сеченовка" и её коллектив будут участвовать активно в борьбе с ковидом", - сказал мэр столицы.

То, что расслабляться пока рано и борьба с ковидом не окончена, мэру вторит и ректор Сеченовского университета. Впрочем, и сами студенты, и ординаторы на данном этапе явно не планируют покидать "красные" зоны. С самых первых дней пандемии они сами рвались помогать заболевшим, в том числе приходили работать волонтёрами в городские медицинские организации. И сложность работы их не отпугнула - наоборот. Сегодня свыше 800 человек, прошедших практику, работают по профессии.

"Сегодня трудоустроены уже свыше 1375 студентов. В основном, они работают в инфицированной зоне. Кроме этого, вот сейчас закончилась сессия, наступают каникулы, после каникул наши студенты будут работать в амбулаторно-поликлиническом звене города Москвы для борьбы с новым штаммом "омикрон", - заявил Пётр Глыбочко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Сеченовский университет - крупнейший партнёр правительства Москвы в сфере подготовки кадров здравоохранения. Московские городские больницы более чем на 60% состоят от общего числа клинических баз "Первого меда".

Александра Сергомасова, Артём Боев. "ТВ Центр".

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