"Единая Россия" предложила поставить оружие ДНР и ЛНР

С обращением к руководству страны выступил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев

С предложением оказать помощь республикам Донбасса в виде поставок военной продукции сегодня обратилась к руководству страны партия "Единая Россия". Как заявил глава ее думской фракции Владимир Васильев, это необходимо для сдерживания агрессии Украины, а также для обеспечения безопасности граждан республик и наших соотечественников, которые проживают на территории ДНР и ЛНР. Об этом же сегодня говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Обстановку на линии соприкосновения в Донбассе в эти минуты обсуждают и в Париже на переговорах политсоветников лидеров стран нормандского формата. Это первая очная встреча в таком формате после долгого перерыва. Россия выразила коллегам по "четвёрке" озабоченность положением дел на юго-востоке Украины. А глава нашего МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме, ещё раз подчеркнул необходимость строгого выполнения Минских соглашений, которые Киев саботирует. И напомнил Западу, что Москва ждёт ответа по гарантиям безопасности.

Встречу политических советников "нормандской четверки" французские власти организовали в Елисейском дворце, явно демонстрируя, как важна для Парижа и Берлина попытка перезапустить переговоры в нормандском формате. Москва инициативу поддерживает. Но с одним условием: разговор без результата России не интересен. Выступая в Госдуме, Сергей Лавров подчеркнул - как и в случае с переговорами по безопасности.

"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых просьб Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, введет необходимые ответные меры. Безопасность России и её граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена", - заявил Лавров.

Москва, разумеется, не оставит без защиты и наших соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР. В партии "Единая Россия" призывают руководство страны поставить республикам Донбасса необходимое вооружение.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений", - заявил Турчак.

"Мы обращаемся к руководству страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все меры для обеспечения безопасности граждан", - предложил Васильев.

Пока же Запад вместо разговора по существу продолжает нагнетать истерику вокруг мифического нападения на Украину. России и лично президенту Владимиру Путину грозят санкциями. Готовность ввести их раз за разом вынужден подтверждать Джо Байден. Этот вопрос журналисты теперь задают ему даже во время шоппинга.

- Вы введете личные санкции против Путина, если он вторгнется на Украину? - Да. - А он вторгнется? - Посмотрим.

А западная пресса продолжает придумывать все новые и все более фантастические подробности готовящейся атаки. Так, британский таблоид The Sun накануне опубликовал карту нападения российской армии. А теперь шокирует читателей набором сверхсекретного оружия, которое Россия собирается применить против украинских военных. "Владимир Путин готов бросить в бой на Украине свои любимые военные игрушки, в том числе танки-роботы, беспилотники-камикадзе и собак-десантников", - пишет издание.

Но пока читатели изучают фотографии российских супертехнологий, которые в теории может использовать Москва, западные союзники продолжают перебрасывать на Украину реальные - хоть и несколько устаревшие - образцы вооружения. Только из США в Киев уже отправлено 300 противоракетных комплексов Javelin, а еще гранатометы и боеприпасы.

Что, разумеется, только вдохновляет украинские власти начать военную операцию в Донбассе, куда они перебрасывают артиллерию, броневики, противоракетные комплексы. Пока президент Зеленский уже чуть ли не ежедневно призывает простых украинцев не поддаваться панике, а союзников за океаном - лучше поддерживать Украину. Правда, реагируют на такие обращения разве что ведущие юмористических программ.

"Единственный человек, который, кажется, не переживает из-за всего - это президент Украины. Недавно он даже выпустил видеообращение, в котором призвал не паниковать. Отличные слова, но почему президент стоит не в центре, а где-то с краю: "Друзья, причин для паники нет, вообще никаких! Никаких причин для паники. Оп, ну все, мне пора", - заявил комик Стивен Кольбер.

Истерия вокруг нападения России, которая почему-то все никак не нападет на соседа, достигла такой степени абсурда, что во многом выглядит уже комичной. Тем не менее, отмечают в МИД России, на Западе, очевидно, не понимают - такие "шутки" наносят серьезный удар по международному сотрудничеству. Ведь глядя на все происходящее, другие мировые лидеры, разумеется, делают свои выводы.

"Сегодня подавляющее большинство государств разделяют наши принципиальные подходы. Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих всё меньше", - сообщил Лавров.

Россия, отметил глава МИД, уже приняла ряд вынужденных мер. В частности, резко сократила долларовые резервы и снизила зависимость от американской валюты. Если Вашингтон будет продолжать выбранный курс, такому примеру могут последовать многие страны.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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