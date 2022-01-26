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Ракова: на "омикрон" приходится 80% выявляемых случаев ковида в Москве

16:31
  • среда
  • 26 января 2022

Более 90% выявляемых больных в столице лечатся амбулаторно

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила в интервью каналу "Россия-24", что в столице растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
В России из-за "омикрона" наращивают темпы вакцинации

"На сегодняшний день штамм "омикрон" уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон", - сказала замглавы города.

По словам Раковой, более 90% выявляемых больных ковидом в столице лечатся амбулаторно. Свободно 42% больничных коек для пациентов с COVID-19.

Как подчеркнула заместитель градоначальника, власти Москвы готовы к росту числа госпитализаций.

Вместе с тем Ракова обратила внимание на то, что в нынешней ситуации с заболеваемостью темпы вакцинации в Москве "неадекватны".

 

 

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