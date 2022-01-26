Власти Москвы оценили темпы вакцинации

Горожанам нужно прививаться активнее

Темпы вакцинации в Москве находятся на недостаточном уровне. Об этом в эфире "России 24" заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, горожанам стоит прививаться более активно, так как люди, не прошедшие вакцинацию, болеют тяжело.

Говоря об "омикроне", Ракова заявила, что в Москве 90% вновь выявленных заболевших новым штаммом лечатся амбулаторно — на уровне поликлиники.

Ракова также сообщила, что в Москве количество операторов, принимающих звонки по номеру 122, увеличено до шести тысяч человек.

В Москве за сутки госпитализировано 6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 — 1188 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 480 человек. Выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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