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Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв матчбол

16:53
  • среда
  • 26 января 2022

Впереди - Стефанос Циципас

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, выиграл четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, одолев представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года

Поединок длился 4 часа и 41 минуту. Итоговый счет - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В какой-то момент россиянин оказался на волоске от поражения. У канадца был матчбол, но Медведев отыграл его.

За выход в финал россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом (четвертая ракетка мира). Тот оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера.

Во второй полуфинальной паре сойдутся Рафаэль Надаль (Испания, 5) и Маттео Берреттини (Италия, 7).

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Даниил Медведев
Даниил Медведев
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